В Госдуму внесли проект, разрешающий ранее судимым служить по контракту при мобилизации
31 мая 202313:06
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов внесли законопроект, который позволит гражданам с судимостью служить по контракту в период мобилизации или военного положения.
Исключением составляют отбывшие срок за тяжкие преступления.
Законопроектом также предлагается установить, что ограниченно годные к военной службе граждане смогут служить по контракту.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: Московские школьники завоевали 1391 награду на Всероссийской олимпиаде
- Проект: ограниченно годным к военной службе могут разрешить заключать контракт с ВС РФ
- В Госдуму внесли проект, разрешающий ранее судимым служить по контракту при мобилизации
- Минобороны рассказало об успешном продвижении «Ахмата» на донецком направлении
- Минобороны сообщило о перехвате 12 снарядов HIMARS и ракеты Storm Shadow
- Песков: ситуация в приграничных с Украиной областях остается тревожной
- Минобороны РФ: ВСУ выбиты с позиций в районе двух городов ДНР
- Песков: Эрдоган встретится с Путиным после своей инаугурации
- Песков: Обсуждений о введении военного положения в России не ведется
- Песков: СМИ не могут быть первоисточником информации
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru