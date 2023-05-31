В Госдуму внесли проект, разрешающий ранее судимым служить по контракту при мобилизации

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов внесли законопроект, который позволит гражданам с судимостью служить по контракту в период мобилизации или военного положения.

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Исключением составляют отбывшие срок за тяжкие преступления.

Законопроектом также предлагается установить, что ограниченно годные к военной службе граждане смогут служить по контракту.

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ФОТО: РИА Новости
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