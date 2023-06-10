В Думе одобрили проект о возможности призыва граждан с судимостью в период мобилизации

Комитет Государственной Думы РФ по обороне одобрил в первом чтении законопроект о возможности призыва граждан с судимостью в период мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

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Документ предусматривает возможность призыва на военную службу россиян с судимостью в период мобилизации, военного положения.

Ранее глава и первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов Андрей Красов внесли на рассмотрение депутатов законопроект, который позволит людям с судимостью служить по контракту во время мобилизации и военного положения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Военное ПоложениеМобилизацияЗаконопроектГосдума

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