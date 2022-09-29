Мобилизованные будут оборонять занятые российскими военными территории

Призванные в рамках мобилизации после «слаживания» приступят к выполнению задач по контролю и обороне занятых российскими военными территорий Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Также сообщается, что мобилизованные на полигонах уже «приступили к боевому слаживанию в составе подразделений в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач».

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В ведомстве уточнили, что после прохождения индивидуальной подготовки мобилизованные приступили к подготовке в составе взводов, рот (батарей). Они должны овладеть навыками действий в составе подразделений, освоить боевую технику и вооружение, а также отточить навыки огневой подготовки с применением штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова попросила у президента РФ Владимира Путина отсрочку от мобилизации для дагестанцев, сообщает Telegram-канале республиканского муфтията. Она пояснила, что призывается «абсолютно неподготовленная молодёжь», незнающая техники ведения боя и не имеющая опыта обращения с оружием.



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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Минобороны РФМобилизация
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