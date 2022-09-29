Мобилизованные будут оборонять занятые российскими военными территории

Призванные в рамках мобилизации после «слаживания» приступят к выполнению задач по контролю и обороне занятых российскими военными территорий Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Также сообщается, что мобилизованные на полигонах уже «приступили к боевому слаживанию в составе подразделений в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач».