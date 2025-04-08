Маск назвал советника Трампа Наварро «идиотом» из-за спора о пошлинах

Илон Маск раскритиковал торгового советника президента США Дональда Трампа Питера Наварро за его позицию по импортным пошлинам. Об этом сообщает портал Axios.

По данным издания, глава Tesla и SpaceX в социальной сети X резко высказался в адрес чиновника, назвав его «тупее пробки» и «настоящим идиотом». Маск также напомнил, что ранее Наварро выдумал несуществующего экономиста по имени Рон Вара и цитировал его в своих книгах, отмечает газета «Известия».

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Острое заочное противостояние между Маском и Наварро продолжается с 5 апреля. Поводом для нового витка спора стала критика предпринимателя в эфире CNBC. Тогда Наварро заявил, что Маск не производит автомобили, а лишь собирает их из иностранных комплектующих, будучи заинтересованным в дешевых деталях из-за рубежа.

В ответ Маск подчеркнул, что компания Tesla остается наиболее вертикально интегрированным автопроизводителем в США, а доля американских компонентов в ее продукции — самая высокая в стране, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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