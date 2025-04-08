Маск назвал советника Трампа Наварро «идиотом» из-за спора о пошлинах

Острое заочное противостояние между Маском и Наварро продолжается с 5 апреля. Поводом для нового витка спора стала критика предпринимателя в эфире CNBC. Тогда Наварро заявил, что Маск не производит автомобили, а лишь собирает их из иностранных комплектующих, будучи заинтересованным в дешевых деталях из-за рубежа.

В ответ Маск подчеркнул, что компания Tesla остается наиболее вертикально интегрированным автопроизводителем в США, а доля американских компонентов в ее продукции — самая высокая в стране, передает «Радиоточка НСН».

