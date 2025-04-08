В СПЧ заявили о риске «перепрошивки» россиян через нейросети
Российские пользователи нейросетей сталкиваются с западными ценностями и мировоззрением из-за особенностей их создания, сообщил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в интервью «Газете.Ru». По его словам, искусственный интеллект формируется на основе текстов и данных, преимущественно созданных на Западе, что влияет на характер ответов и транслируемые нарративы.
Фадеев отметил, что речь идет не о вопросах патриотизма, а о различиях исторического опыта и ценностных ориентиров у разных народов. Он выразил обеспокоенность тем, что российская молодежь, активно взаимодействуя с нейросетями, может незаметно воспринимать чуждые установки и взгляды.
При этом глава СПЧ считает создание отдельной «патриотической» нейросети необязательным. В качестве основной меры он предложил развивать в России систему образования и воспитывать критическое мышление у граждан.
По мнению Фадеева, умение анализировать и сопоставлять информацию из разных источников позволит пользователям ИИ более осознанно воспринимать данные и не поддаваться внешнему влиянию. Он подчеркнул, что только высокий уровень образования обеспечит молодым людям устойчивость к информационному воздействию современных технологий, передает «Радиоточка НСН».
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