В СПЧ заявили о риске «перепрошивки» россиян через нейросети

Российские пользователи нейросетей сталкиваются с западными ценностями и мировоззрением из-за особенностей их создания, сообщил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в интервью «Газете.Ru». По его словам, искусственный интеллект формируется на основе текстов и данных, преимущественно созданных на Западе, что влияет на характер ответов и транслируемые нарративы.

Фадеев отметил, что речь идет не о вопросах патриотизма, а о различиях исторического опыта и ценностных ориентиров у разных народов. Он выразил обеспокоенность тем, что российская молодежь, активно взаимодействуя с нейросетями, может незаметно воспринимать чуждые установки и взгляды.