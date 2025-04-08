СМИ: Новый раунд переговоров между Россией и США пройдет в Стамбуле 10 апреля

Очередной раунд консультаций между представителями России и США состоится 10 апреля в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки встречи.

Речь идет о втором этапе переговоров, посвященных функционированию дипломатических представительств двух стран. Ранее информацию о планируемых консультациях подтвердили в Министерстве иностранных дел России, уточнив, что контакты проходят на постоянной основе.