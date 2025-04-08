СМИ: Новый раунд переговоров между Россией и США пройдет в Стамбуле 10 апреля
Очередной раунд консультаций между представителями России и США состоится 10 апреля в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки встречи.
Речь идет о втором этапе переговоров, посвященных функционированию дипломатических представительств двух стран. Ранее информацию о планируемых консультациях подтвердили в Министерстве иностранных дел России, уточнив, что контакты проходят на постоянной основе.
Российскую сторону на переговорах представит посол РФ в США Александр Дарчиев. Делегацию США возглавит заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
По данным МИД России, стороны продолжат обсуждение технических вопросов, связанных с устранением барьеров, осложняющих деятельность дипломатов обеих стран. В ведомстве подчеркнули, что подобная работа ведется регулярно и направлена на поиск практических решений по текущим проблемам, передает «Радиоточка НСН».
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