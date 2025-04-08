США повысили пошлины на товары из Китая до 104 процентов
США ввели новые импортные пошлины на китайскую продукцию, увеличив их размер до 104 процентов. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома.
Как уточняется, решение вступило в силу 8 апреля в полдень по восточному времени (19:00 мск). Новые тарифы начнут применяться ко всем поставкам из Китая с 9 апреля. В Вашингтоне пояснили, что этот шаг стал ответом на действия Пекина, который отказался отменить собственные ответные ограничения.
Повышение пошлин реализовало угрозу, озвученную накануне президентом США Дональдом Трампом.
Глава Белого дома ранее предупредил, что если Китай сохранит зеркальные меры в ответ на уже действующие тарифы в 34 процента, американская сторона добавит еще 50 процентов к ранее установленным сборам, передает «Радиоточка НСН».
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