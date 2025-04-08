НАТО назвало модернизацию армии России вызовом для альянса
Укрепление Вооруженных сил России станет серьезным вызовом для НАТО в будущем, заявил командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Кристофер Каволи. Его слова прозвучали на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей Конгресса США.
По оценке Каволи, Москва уже начала наращивать численность армии и создавать новые структуры, в первую очередь в сухопутных войсках. Генерал подчеркнул, что российская программа модернизации направлена на усиление военной мощи вблизи границ НАТО.
При этом он отметил, что масштаб реализуемых планов будет зависеть от исхода конфликта на Украине и от ресурсов, которыми Россия сможет располагать после его завершения.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заверил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, считая такие обвинения беспочвенными. Российский лидер подчеркнул, что разговоры о «российской угрозе» используются западными политиками для внутренней мобилизации и отвлечения внимания от собственных проблем, передает «Радиоточка НСН».
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