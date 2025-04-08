НАТО назвало модернизацию армии России вызовом для альянса

Укрепление Вооруженных сил России станет серьезным вызовом для НАТО в будущем, заявил командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Кристофер Каволи. Его слова прозвучали на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей Конгресса США.

По оценке Каволи, Москва уже начала наращивать численность армии и создавать новые структуры, в первую очередь в сухопутных войсках. Генерал подчеркнул, что российская программа модернизации направлена на усиление военной мощи вблизи границ НАТО.