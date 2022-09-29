У Путина попросили отсрочку от мобилизации для дагестанцев

По её словам, в настоящее время призывается «абсолютно неподготовленная молодёжь», незнающая техники ведения боя и не имеющая опыта обращения с оружием.



Она отметила, что в течение полугода в Дагестане могут профессионально подготовить «настоящих воинов» в учебных центрах и попросила рекомендовать для этих целей опытных инструкторов.



Гамзатова сослалась на главу Чечни Рамзана Кадырова, который, по её словам, «грамотно и верно подготовил за многие годы бойцов в своей Республики, создав им необходимые условия полевой учебной базы».



«С нашей стороны мы готовы предложить, с учётом непростых времён для своей страны, полностью обеспечивать необходимым: провизией, одеждой, помещениями», - добавила Гамзатова.

Ранее Кадыров заявил, что план призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254% благодаря формированию новых подразделений МО РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».