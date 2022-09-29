У Путина попросили отсрочку от мобилизации для дагестанцев
Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова попросила у президента РФ Владимира Путина отсрочку от мобилизации для дагестанцев, сообщает Telegram-канале республиканского муфтията.
По её словам, в настоящее время призывается «абсолютно неподготовленная молодёжь», незнающая техники ведения боя и не имеющая опыта обращения с оружием.
Она отметила, что в течение полугода в Дагестане могут профессионально подготовить «настоящих воинов» в учебных центрах и попросила рекомендовать для этих целей опытных инструкторов.
Гамзатова сослалась на главу Чечни Рамзана Кадырова, который, по её словам, «грамотно и верно подготовил за многие годы бойцов в своей Республики, создав им необходимые условия полевой учебной базы».
«С нашей стороны мы готовы предложить, с учётом непростых времён для своей страны, полностью обеспечивать необходимым: провизией, одеждой, помещениями», - добавила Гамзатова.
Ранее Кадыров заявил, что план призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254% благодаря формированию новых подразделений МО РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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