У Путина попросили отсрочку от мобилизации для дагестанцев

Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова попросила у президента РФ Владимира Путина отсрочку от мобилизации для дагестанцев, сообщает Telegram-канале республиканского муфтията.

Тува заявила о завершении частичной мобилизации

По её словам, в настоящее время призывается «абсолютно неподготовленная молодёжь», незнающая техники ведения боя и не имеющая опыта обращения с оружием.

Она отметила, что в течение полугода в Дагестане могут профессионально подготовить «настоящих воинов» в учебных центрах и попросила рекомендовать для этих целей опытных инструкторов.

Гамзатова сослалась на главу Чечни Рамзана Кадырова, который, по её словам, «грамотно и верно подготовил за многие годы бойцов в своей Республики, создав им необходимые условия полевой учебной базы».

«С нашей стороны мы готовы предложить, с учётом непростых времён для своей страны, полностью обеспечивать необходимым: провизией, одеждой, помещениями», - добавила Гамзатова.

Ранее Кадыров заявил, что план призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254% благодаря формированию новых подразделений МО РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинСпецоперацияМобилизацияОтсрочка От АрмииДагестан
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