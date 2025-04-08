Макрон заявил о намерении убедить Трампа отменить пошлины США на импорт

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его цель — добиться отмены решения Дональда Трампа о введении таможенных пошлин на импорт из других стран.

Макрон пояснил, что Франция готова предпринять ответные шаги, если это будет необходимо. Он добавил, что Европа всегда стремилась избежать хаоса в мировой торговле.