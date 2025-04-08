Макрон заявил о намерении убедить Трампа отменить пошлины США на импорт
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его цель — добиться отмены решения Дональда Трампа о введении таможенных пошлин на импорт из других стран.
Макрон пояснил, что Франция готова предпринять ответные шаги, если это будет необходимо. Он добавил, что Европа всегда стремилась избежать хаоса в мировой торговле.
По словам Макрона, если нужно будет объяснять позицию Франции, то «она будет готова взять на себя ответственность за свои действия». Французский президент подчеркнул, что отмена пошлин остается приоритетом для его правительства.
2 апреля Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт товаров с базовой ставкой в 10%, которая может достичь 20% для продукции из Европейского союза. Власти США объяснили эти меры необходимостью сбалансировать торговый дефицит с определенными странами. В ответ на действия США власти ряда государств, включая Европейский союз, заявили о намерении ввести ответные меры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru