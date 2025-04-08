Бориса Джонсона в Техасе укусил страус

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подвергся нападению страуса во время визита в парк дикой природы в американском штате Техас.

Видеоролик произошедшего доступен в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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Птица приблизилась к автомобилю политика и укусила его за руку. На кадрах видно, как Джонсон эмоционально реагирует на произошедшее, выкрикивая что-то неразборчивое.

После инцидента Джонсон быстро покинул место происшествия на автомобиле. Супруга экс-премьера позже в шутку назвала случившееся слишком забавным, чтобы не поделиться этим в соцсетях.



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ФОТО: РИА Новости
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