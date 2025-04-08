Бориса Джонсона в Техасе укусил страус

Птица приблизилась к автомобилю политика и укусила его за руку. На кадрах видно, как Джонсон эмоционально реагирует на произошедшее, выкрикивая что-то неразборчивое.

После инцидента Джонсон быстро покинул место происшествия на автомобиле. Супруга экс-премьера позже в шутку назвала случившееся слишком забавным, чтобы не поделиться этим в соцсетях.





