Бориса Джонсона в Техасе укусил страус
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подвергся нападению страуса во время визита в парк дикой природы в американском штате Техас.
Видеоролик произошедшего доступен в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Птица приблизилась к автомобилю политика и укусила его за руку. На кадрах видно, как Джонсон эмоционально реагирует на произошедшее, выкрикивая что-то неразборчивое.
После инцидента Джонсон быстро покинул место происшествия на автомобиле. Супруга экс-премьера позже в шутку назвала случившееся слишком забавным, чтобы не поделиться этим в соцсетях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru