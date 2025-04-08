Центробанк России выпустит памятные монеты в честь юбилея Победы

Золотые монеты номиналом 50 рублей и 10 тысяч рублей будут содержать 7,78 грамма и 1000 граммов чистого золота с пробой 999. Также будет выпущена монета номиналом 50 рублей из недрагоценных металлов в количестве 1 миллиона штук.

На одной стороне монет изображены герб РФ, номинал и обозначение металла. На другой стороне серебряной трехрублевой монеты размещен логотип празднования 80-летия Победы, памятник «Родина-мать зовет!», а под ним надпись «80 Победа!». Тираж этой монеты составит 3000 штук. На монете номиналом 100 рублей изображены советские воины, водружающие флаг над Рейхстагом, тираж — 150 штук. На золотой монете номиналом 50 рублей размещен аналогичный рисунок, тираж — 1000 штук. Монета номиналом 10 тысяч рублей, на которой изображены советские воины, бросающие знамена Третьего рейха, будет выпущена в количестве 50 штук, передает «Радиоточка НСН».

