Центробанк России выпустит памятные монеты в честь юбилея Победы
9 апреля Центральный банк России выпустит памятные монеты в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В коллекцию войдут монеты различных номиналов, изготовленные из драгоценных и недрагоценных металлов.
Как сообщается в пресс-релизе ЦБ, выпущены будут как серебряные, так и золотые монеты. Серебряные монеты номиналом 3 рубля и 100 рублей будут весить 31,1 грамма и 1000 граммов чистого серебра соответственно, с пробой сплава 925, отмечают «Известия».
Золотые монеты номиналом 50 рублей и 10 тысяч рублей будут содержать 7,78 грамма и 1000 граммов чистого золота с пробой 999. Также будет выпущена монета номиналом 50 рублей из недрагоценных металлов в количестве 1 миллиона штук.
На одной стороне монет изображены герб РФ, номинал и обозначение металла. На другой стороне серебряной трехрублевой монеты размещен логотип празднования 80-летия Победы, памятник «Родина-мать зовет!», а под ним надпись «80 Победа!». Тираж этой монеты составит 3000 штук. На монете номиналом 100 рублей изображены советские воины, водружающие флаг над Рейхстагом, тираж — 150 штук. На золотой монете номиналом 50 рублей размещен аналогичный рисунок, тираж — 1000 штук. Монета номиналом 10 тысяч рублей, на которой изображены советские воины, бросающие знамена Третьего рейха, будет выпущена в количестве 50 штук, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru