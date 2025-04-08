В Финляндии продают дома Ротенберга, конфискованные после санкций

Город Ханко в Финляндии выставил на продажу жилой комплекс, который был изъят у российского бизнесмена Бориса Ротенберга в 2022 году после введения экономических санкций. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.

Многоквартирные дома, расположенные в 20 километрах от центра Ханко, ранее принадлежали Ротенбергу, но после блокировки его активов в Финляндии в связи с санкциями ЕС в 2022 году, они перешли в муниципальную собственность.