В Финляндии продают дома Ротенберга, конфискованные после санкций
Город Ханко в Финляндии выставил на продажу жилой комплекс, который был изъят у российского бизнесмена Бориса Ротенберга в 2022 году после введения экономических санкций. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.
Многоквартирные дома, расположенные в 20 километрах от центра Ханко, ранее принадлежали Ротенбергу, но после блокировки его активов в Финляндии в связи с санкциями ЕС в 2022 году, они перешли в муниципальную собственность.
Из-за санкционных ограничений арендаторы не смогли платить за жилье, что вынудило местные власти взять комплекс под контроль.
Жилой комплекс оказался слишком дорогим для города, поэтому власти Ханко решили продать его на онлайн-аукционе. По данным Yle, объявление о продаже просмотрели около 3 тысяч человек, при этом на данный момент наивысшая ставка составляет 2 тысячи евро, передает «Радиоточка НСН».
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