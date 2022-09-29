«Палки в колеса»: Путина попросили запретить мобилизацию водителей грузовиков

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что частичная мобилизация негативно скажется на поставках в Россию потребительской электроники, химии и других товаров через параллельный импорт. Это связано с тем, что пока сейчас занимаются небольшие компании и индивидуальные предприниматели, особенно сильно зависящие от внешней конъюнктуры рынка.

«Мы обеспокоены тем, что мобилизуют специалистов из транспортных предприятий. Как правило, там работают водителями люди призывного возраста, отслужившие в армии, имеющие определенную специальность. И, конечно, большое количество таких сотрудников попали под частичную мобилизацию. Необходимо гораздо более продуманно подходить к этой проблеме, иначе есть риск, что скоро возить товары будет некому и не на чем. Водителей забирают, оперативно найти им замену не получается, автомобили простаивают, а у транспортных компаний копятся кредитные, лизинговые обязательства. Эта проблема и сподвигла меня обратиться к главе государства. Руководство страны должно помогать, а не вставлять палки в колеса. Нельзя бизнес оставлять один на один с контрагентами и кредиторами, предприниматели не виноваты, что сложилась такая ситуация», — сказал Матягин.

По мнению собеседника НСН, наиболее логичным решением будет введение брони для сотрудников логистических компаний.

«Конечно же, такое решение будет принято, если наше предложение попадет в нужные уши. А если сработают бюрократические препоны, то пока государство спохватится, люди уже будут в зоне спецоперации. Необходимо взаимодействие транспортных компаний с военкоматами и призывной комиссией, обращаться в профильное министерство с просьбой предоставить бронь. Пока, к сожалению, нет взаимодействия и слаженности в этих вопросах», — посетовал президент «Грузавтотранса».

Матягин предупредил, что если ситуацию не изменить, в дальнейшем положение лишь усугубится, многие автотранспортные предприятия уйдут с рынка.

«В связи с переориентацией перевозок на азиатские направления потребуется большее количество водителей, так как увеличиваются дальность рейсов. Следовательно, потребуется большее количество водителей, а в текущей ситуации разрулить эту проблему не получается. Тем более, что сейчас увеличивается объем грузоперевозок, мы нашли новые логистические направления. В итоге могут возникнуть сложности в доставке товаров по параллельному импорту. Сейчас в иных небольших компаниях, где на балансе числятся десять автомобилей, забирают пятерых сотрудников по мобилизации. Половина машин простоит минимум полгода, при этом кредитные и лизинговые обязательства, повторюсь, с владельцев таких фирм пока никто не снимал», — подчеркнул аналитик.