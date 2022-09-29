«Палки в колеса»: Путина попросили запретить мобилизацию водителей грузовиков
Обращение к президенту не должно увязнуть в бюрократических препонах, промедление приведет к краху логистической системы, сказал НСН президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин.
Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину и составил письмо в Госдуму с просьбой запретить мобилизацию водителей грузовиков.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что частичная мобилизация негативно скажется на поставках в Россию потребительской электроники, химии и других товаров через параллельный импорт. Это связано с тем, что пока сейчас занимаются небольшие компании и индивидуальные предприниматели, особенно сильно зависящие от внешней конъюнктуры рынка.
«Мы обеспокоены тем, что мобилизуют специалистов из транспортных предприятий. Как правило, там работают водителями люди призывного возраста, отслужившие в армии, имеющие определенную специальность. И, конечно, большое количество таких сотрудников попали под частичную мобилизацию. Необходимо гораздо более продуманно подходить к этой проблеме, иначе есть риск, что скоро возить товары будет некому и не на чем. Водителей забирают, оперативно найти им замену не получается, автомобили простаивают, а у транспортных компаний копятся кредитные, лизинговые обязательства. Эта проблема и сподвигла меня обратиться к главе государства. Руководство страны должно помогать, а не вставлять палки в колеса. Нельзя бизнес оставлять один на один с контрагентами и кредиторами, предприниматели не виноваты, что сложилась такая ситуация», — сказал Матягин.
По мнению собеседника НСН, наиболее логичным решением будет введение брони для сотрудников логистических компаний.
«Конечно же, такое решение будет принято, если наше предложение попадет в нужные уши. А если сработают бюрократические препоны, то пока государство спохватится, люди уже будут в зоне спецоперации. Необходимо взаимодействие транспортных компаний с военкоматами и призывной комиссией, обращаться в профильное министерство с просьбой предоставить бронь. Пока, к сожалению, нет взаимодействия и слаженности в этих вопросах», — посетовал президент «Грузавтотранса».
Матягин предупредил, что если ситуацию не изменить, в дальнейшем положение лишь усугубится, многие автотранспортные предприятия уйдут с рынка.
«В связи с переориентацией перевозок на азиатские направления потребуется большее количество водителей, так как увеличиваются дальность рейсов. Следовательно, потребуется большее количество водителей, а в текущей ситуации разрулить эту проблему не получается. Тем более, что сейчас увеличивается объем грузоперевозок, мы нашли новые логистические направления. В итоге могут возникнуть сложности в доставке товаров по параллельному импорту. Сейчас в иных небольших компаниях, где на балансе числятся десять автомобилей, забирают пятерых сотрудников по мобилизации. Половина машин простоит минимум полгода, при этом кредитные и лизинговые обязательства, повторюсь, с владельцев таких фирм пока никто не снимал», — подчеркнул аналитик.
В заключение глава «Грузавтотранса» добавил, что активно мобилизуют водителей, работающих на Минобороны.
«Забирают шоферов с тралов, тех, кто вывозит ту или иную технику с мест боевых действий на ремонт на территорию России либо задействован в восстановлении пострадавших сооружений. В таких предприятиях призвали уже 50-60 человек призвали, хотя вроде они и так работают на оборонку. Налицо, на мой взгляд, неправильный подход к сложившейся ситуации», — отметил Матягин.
Ранее Владимир Путин подписал указ о вопросах осуществления международных автоперевозок грузов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+38 739 / сут.
Умерли
387 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,0 млн+57 937 / сут.
- НАТО пообещало решительный ответ при атаке на критическую инфраструктуру
- Захарова: страны НАТО в июле проводили учения рядом с местом взрыва на «Северных потоках»
- Игорь Скляр опроверг информацию, что отправляется на фронт
- Эксперты выяснили, что в России чай популярнее кофе
- Журналисты «Эха Москвы» запустят новую медиаплатформу
- Королева Дании Маргрэтэ Вторая лишила четверых внуков королевского титула
- В Энергодаре опровергли информацию о возгорании второго энергоблока ЗАЭС
- ВКС России уничтожили в ДНР до 80 наёмников «Иностранного легиона»
- Тува заявила о завершении частичной мобилизации
- СМИ: Алла Пугачёва улетела из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru