«За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — отметил представитель военного ведомства РФ.

Он также рассказал, что на купянском направлении уничтожено более 30 украинских военных, на краснолиманском — до 69. В районе населенного пункта Владимировка ВСУ потеряли убитыми до 40 человек.

Ранее директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников в беседе с Ura.ru заявил, что обстрелы Донецка со стороны украинских войск могут прекратиться, если Вооруженные силы России смогут отодвинуть линию фронта на 100-150 км.