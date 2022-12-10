Подполковник Иванников назвал способ прекратить обстрелы Донецка со стороны ВСУ

Как отметил эксперт, противник использует тактику «смены позиций», чтобы не попасть под ответный удар, и ведет обстрелы из разных точек.

«То есть сегодня они стреляли с одного населенного пункта, завтра с другого, послезавтра с третьего. Поэтому делать прогнозы, какой район Донецка попадет под огонь ВСУ в следующий раз, практически невозможно. Здесь панацея только одна — это принять комплекс мер для того, чтобы по всей линии фронта отодвинуть ВСУ на то расстояние, где они не смогут так действовать, чтобы уничтожать мирный город», — пояснил Иванников.

По словам подполковника запаса, армии России необходимо отодвинуть противника на 100-150 км, чтобы «исключить возможность работы даже дальнобойного оружия».

