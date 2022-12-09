Полянский: Россия распространила в СБ ООН письмо об обстрелах Донецка

Заседание СБ ООН по проблеме поставок западных вооружений Киеву состоится в пятницу в 23:00 мск, пишет RT. Как отметил Полянский, российское постпредство распространило документ «Справедливой Защиты» в качестве подготовки к мероприятию. Особый акцент в письме сделан на массированных обстрелах в Донбассе на текущей неделе, отмечает РЕН ТВ. В документе представлены фотографии и описания обстрелов со стороны Киева.

«С 17 февраля этого года вооруженные формирования Украины разбомбили 8897 жилых домостроений, 2113 объекта гражданской инфраструктуры, включая 106 медицинских и 424 образовательных учреждений, 813 объектов социального обеспечения, 59 объектов критической инфраструктуры, 709 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения», — цитирует РИА Новости письмо НПО.

«Справедливая Защита» указывает, что с 27 ноября украинские силовики «атакуют веерными, хаотичными обстрелами места массового посещения Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Еленовки». Целью действий Киева называют террор и уничтожение мирного населения Донбасса.

НПО призвала Совбез ООН «рассмотреть вопрос принятия незамедлительных мер по пресечению совершения вооруженными формированиями Украины военных преступлений, а также недопустимости поставок Украине соответствующих типов тяжелого вооружения».

