Полянский: Россия распространила в СБ ООН письмо об обстрелах Донецка
Россия распространила в Совете безопасности и Генассамблее ООН письмо донецкой НПО «Справедливая Защита» со свидетельствами обстрелов Украиной мирного населения Донбасса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.
Заседание СБ ООН по проблеме поставок западных вооружений Киеву состоится в пятницу в 23:00 мск, пишет RT. Как отметил Полянский, российское постпредство распространило документ «Справедливой Защиты» в качестве подготовки к мероприятию. Особый акцент в письме сделан на массированных обстрелах в Донбассе на текущей неделе, отмечает РЕН ТВ. В документе представлены фотографии и описания обстрелов со стороны Киева.
«С 17 февраля этого года вооруженные формирования Украины разбомбили 8897 жилых домостроений, 2113 объекта гражданской инфраструктуры, включая 106 медицинских и 424 образовательных учреждений, 813 объектов социального обеспечения, 59 объектов критической инфраструктуры, 709 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения», — цитирует РИА Новости письмо НПО.
«Справедливая Защита» указывает, что с 27 ноября украинские силовики «атакуют веерными, хаотичными обстрелами места массового посещения Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Еленовки». Целью действий Киева называют террор и уничтожение мирного населения Донбасса.
НПО призвала Совбез ООН «рассмотреть вопрос принятия незамедлительных мер по пресечению совершения вооруженными формированиями Украины военных преступлений, а также недопустимости поставок Украине соответствующих типов тяжелого вооружения».
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