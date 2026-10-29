Россиянам рассказали, как можно добиться повышения зарплаты

Первую определяют через зарплатные обзоры и аналитику рынка, вторую — по встроенности в работу: связям за пределами отдела, участию в проектах сверх обязанностей.



Эксперт советует переводить результаты в измеримые формулировки: не «я много работал», а «закрываю направление, которое раньше требовало двух человек», с цифрами.



В 2026 году, когда до 40% организаций заморозили повышения, Остроносова рекомендует использовать несколько каналов. Внутренний — разговор с руководителем в период бюджетного планирования. Параллельно нужно оценивать внешний рынок. Смена места часто дает больший прирост, но аргумент оффером действует только при реальном намерении уйти.



Эксперт советует сформулировать три вещи: что уже дали компании в измеримых показателях, что готовы взять на себя дальше и какую сумму просите с привязкой к рынку и бюджету.



При отказе нужно попросить конкретные условия пересмотра и зафиксировать срок. Слабые аргументы — «мне повысили нагрузку», «коллега получает больше», «инфляция» — это контекст, а не обоснование, добавила Карина Остроносова.



Ранее россиянам рассказали, как распознать зарплатный потолок.

