Россиянам рассказали, как можно добиться повышения зарплаты
Директор по продукту «КвантИнсайт» Карина Остроносова рассказала «Ленте.ру», что вопрос не решить только разговором с руководителем. Сначала нужно понять свою рыночную стоимость и внутреннюю ценность для компании.
Первую определяют через зарплатные обзоры и аналитику рынка, вторую — по встроенности в работу: связям за пределами отдела, участию в проектах сверх обязанностей.
Эксперт советует переводить результаты в измеримые формулировки: не «я много работал», а «закрываю направление, которое раньше требовало двух человек», с цифрами.
В 2026 году, когда до 40% организаций заморозили повышения, Остроносова рекомендует использовать несколько каналов. Внутренний — разговор с руководителем в период бюджетного планирования. Параллельно нужно оценивать внешний рынок. Смена места часто дает больший прирост, но аргумент оффером действует только при реальном намерении уйти.
Эксперт советует сформулировать три вещи: что уже дали компании в измеримых показателях, что готовы взять на себя дальше и какую сумму просите с привязкой к рынку и бюджету.
При отказе нужно попросить конкретные условия пересмотра и зафиксировать срок. Слабые аргументы — «мне повысили нагрузку», «коллега получает больше», «инфляция» — это контекст, а не обоснование, добавила Карина Остроносова.
Ранее россиянам рассказали, как распознать зарплатный потолок.
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