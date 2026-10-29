Россиянам рассказали, как можно добиться повышения зарплаты

Директор по продукту «КвантИнсайт» Карина Остроносова рассказала «Ленте.ру», что вопрос не решить только разговором с руководителем. Сначала нужно понять свою рыночную стоимость и внутреннюю ценность для компании.

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Первую определяют через зарплатные обзоры и аналитику рынка, вторую — по встроенности в работу: связям за пределами отдела, участию в проектах сверх обязанностей.

Эксперт советует переводить результаты в измеримые формулировки: не «я много работал», а «закрываю направление, которое раньше требовало двух человек», с цифрами.

В 2026 году, когда до 40% организаций заморозили повышения, Остроносова рекомендует использовать несколько каналов. Внутренний — разговор с руководителем в период бюджетного планирования. Параллельно нужно оценивать внешний рынок. Смена места часто дает больший прирост, но аргумент оффером действует только при реальном намерении уйти.

Эксперт советует сформулировать три вещи: что уже дали компании в измеримых показателях, что готовы взять на себя дальше и какую сумму просите с привязкой к рынку и бюджету.

При отказе нужно попросить конкретные условия пересмотра и зафиксировать срок. Слабые аргументы — «мне повысили нагрузку», «коллега получает больше», «инфляция» — это контекст, а не обоснование, добавила Карина Остроносова.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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