РОССИЙСКИЙ ТУР: «ЭТО БЫЛО НЕ ЗРЯ!»

- Расскажите, как родилась идея тура по России, сложно ли было ее реализовать и как вас встретили российские фанаты?

- После того, как я понял, что привести свою группу в Россию полным составом пока невозможно, я задумался, как это реализовать. Найти правильных промоутеров всегда было сложно и, к сожалению, лучше не стало. На моих первых концертах я познакомился с Пашей Хайдуковым, гитаристом группы «Артерия», где играет мой старый друг Сергей Терентьев, и мы задумали идею совместного тура. Он помог найти музыкантов, которые саккомпанируют мне, и организовать всё.

С поездкой всё было непросто, добираться очень сложно. Но, с другой стороны, когда я увидел реакцию публики, я понял, что вся эта борьба была не зря. Реакция после концерта, когда я выхожу в публику, ставлю автографы, разговариваю и вижу, что фаны приносят всю мою историю поездок по России, старые фотки, альбомы – это прекрасно. И сами концерты отличались от обычных концертов, которые я делаю по миру. Это больше общение со сцены, встреча - мне очень понравилось.

- Поездки больших европейских музыкантов в Россию сейчас редкость. Как в Германии отнеслись к вашему решению выступить в России, были ли какие-то сложности в этой связи?

- Да, в последнее время приезд западных музыкантов в Россию стал редкостью. Но это не только в России. Многие не хотят лететь в Израиль, когда там какие-то конфликты. Многие не летают в Катар или Дубай, когда там что-то где-то взрывается. Это доля риска и не все на это готовы, их можно понять. И фанам тоже надо понимать музыкантов, которые принимают какое-то решение. Будем надеяться, что в будущем это изменится.