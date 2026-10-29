«От пепла до Wacken!»: Гитарист Смольский о группе Rage, новых проектах и туре по России
Виктор Смольский в эфире НСН назвал прекрасными российских фанатов, рассказал о возрождении Rage, легендарном фестивале Wacken и экспериментах в составе Almanac и Voodoo Gods.
Экс-участник известной немецкой пауэр-метал группы Rage, гитарист-виртуоз Виктор Смольский в интервью НСН рассказал о туре по России, самых ярких моментах карьеры и сегодняшних проектах.
Проживающий в Германии Виктор Смольский в конце октября приехал с гастрольным туром в Россию в рамках которого вместе с группой «Артерия» выступил в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Москве.
РОССИЙСКИЙ ТУР: «ЭТО БЫЛО НЕ ЗРЯ!»
- Расскажите, как родилась идея тура по России, сложно ли было ее реализовать и как вас встретили российские фанаты?
- После того, как я понял, что привести свою группу в Россию полным составом пока невозможно, я задумался, как это реализовать. Найти правильных промоутеров всегда было сложно и, к сожалению, лучше не стало. На моих первых концертах я познакомился с Пашей Хайдуковым, гитаристом группы «Артерия», где играет мой старый друг Сергей Терентьев, и мы задумали идею совместного тура. Он помог найти музыкантов, которые саккомпанируют мне, и организовать всё.
С поездкой всё было непросто, добираться очень сложно. Но, с другой стороны, когда я увидел реакцию публики, я понял, что вся эта борьба была не зря. Реакция после концерта, когда я выхожу в публику, ставлю автографы, разговариваю и вижу, что фаны приносят всю мою историю поездок по России, старые фотки, альбомы – это прекрасно. И сами концерты отличались от обычных концертов, которые я делаю по миру. Это больше общение со сцены, встреча - мне очень понравилось.
- Поездки больших европейских музыкантов в Россию сейчас редкость. Как в Германии отнеслись к вашему решению выступить в России, были ли какие-то сложности в этой связи?
- Да, в последнее время приезд западных музыкантов в Россию стал редкостью. Но это не только в России. Многие не хотят лететь в Израиль, когда там какие-то конфликты. Многие не летают в Катар или Дубай, когда там что-то где-то взрывается. Это доля риска и не все на это готовы, их можно понять. И фанам тоже надо понимать музыкантов, которые принимают какое-то решение. Будем надеяться, что в будущем это изменится.
«ПЕПЕЛ» И 100 ТЫСЯЧ НА WACKEN
- Какие ваши самые яркие впечатления времен Rage? В России эта группа входила по популярности в один ряд с Helloween, Blind Guardian и Running Wild, а как обстояло дело в Германии – Rage там тоже считаются легендами?
- Группу Rage мы подняли из пепла в 1999-м году, когда весь состав покинул Пиви (Петера Вагнера – прим. НСН) и приходилось создавать новую базу. На это ушли годы. Потом группа стала много гастролировать, мы вернули статус хедлайнеров и были в то время на том же уровне, как Helloween и Blind Guardian, играли на фестивалях, это было здорово. Ярких впечатлений было много. Мы катались по всему миру, гастроли по Японии, Бразилии, Аргентине, Чили – было очень интересно видеть разную культуру и совершенно разную реакцию на разных континентах.
Самый запоминающийся концерт для меня это, наверное, все-таки концерт с белорусским оркестром проекта Rage & Lingua Mortis Orchestra. Хедлайнерский концерт на фестивале Wacken (крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки - прим. НСН), по-моему в 2007 году. Я всё организовывал и очень трудно было все правильно спланировать. Получилось настолько мощно и грандиозно, что нам никто не верил, что мы этот концертный альбом не переписывали в студии. Программа была очень сложной, а на Wacken сложно сделать какой-то саундчек. Это в основном не настройка звука, а настройка каналов, просто лайн-чек. То, что оркестр так быстро уселся, мы так хорошо все сыграли с дикой энергией, а 100-тысячная публика перед нами пела все эти песни – это зрелище, которое невозможно забыть!
На данный момент группа Rage сильно потеряла статус и ушла в ряды третьего эшелона. Helloween после объединения состава очень сильно выросли, cобирают сейчас очень большие площадки, играют на стадионах, у Blind Guardian тоже все хорошо и стабильно.
ЭКСПЕРИМЕНТЫ И МОЩНЕЙШИЙ АЛЬБОМ
- В каких проектах вы задействованы сегодня?
- Я чуть-чуть устал от однообразия в Rage, ушел оттуда где-то в 2014–2015 году и создал новую группу Almanac, с которой хотел экспериментировать, пробовать что-то новое, свежее, так же, как я это делал до Rage с группой Mind Odyssey. Я опробовал очень много интересных идей, мне нравилось работать с разными вокалистами и музыкантами, учиться чему-то новому, открывать что-то новое для самого себя. У Almanac были три очень интересных альбома, мы проехали пару мировых туров. После этого я делал еще один проект, это группа Voodoo Gods, в составе которой поет вокалист Cannibal Corpse Джордж, это чуть-чуть другой стиль - более прог-спид-метал, не совсем такой, как симфоник-пауэр-метал в Almanac. Сейчас идет работа над новым альбомом с оркестром, приблизительно то же самое, что я делал на альбоме «LMO», когда продюсировал альбом Lingua Mortis Orchestra.
После выхода моего сольного альбома «Guitar Force», который получил прекрасную критику и огромный успех, я в последние годы ездил по миру с сольной программой. Она очень сложная и интересная. Это, наверное, самый мощнейший альбом по гитаре, который я когда-либо записывал. Меня слегка удивил успех этого альбома, потому что интерес к инструментальной музыке пропадает и то, что альбом так выстрелил, было очень приятно.
РОССИЙСКАЯ СЦЕНА: С «АРИЕЙ», НО БЕЗ ФИРМАЧЕЙ
- Следите ли за современной российской пауэр-метал сценой? Кого считаете ее ведущими представителями?
- За российской сценой следить в Германии тяжело, потому что мало что доходит, только если через каких-то моих знакомых ребят. На данный момент главной группой я бы назвал «Арию» с их великолепными шоу. Это очень серьезный уровень и здорово, что наши российские легенды так хорошо поднялись и делают такие прекрасные шоу. Думаю, что у «Кипелова» тоже все в порядке, они тоже катаются много и играют. А вот точно сказать, что происходит с молодежью и с новыми группами, мне трудно, поскольку концертного обмена больше нет. Раньше я приезжал, например, на фестиваль Big Gun, где очень много встреч было. Жаль, что его больше нет. Фирмачам приезжать в Россию, российским группам ездить в Европу, турить вместе - это очень хорошая идея была. Но, к сожалению, не срослось.
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