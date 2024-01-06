Минобоброны: Российские войска уничтожили украинскую РСЗО «Ольха»

Российские военные уничтожили боевую машину украинской ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Также ликвидированы два бронетранспортера и более 80 военнослужащих, сообщается в сводке Минобороны 6 января.

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На счету российских военных – поражение опорных пунктов противника в районах Кисловки, Котляровки, Табаевки и Крахмального.

Также в течение суток им удалось отразить четыре контратаки штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки - на купянском направлении.

Две контратаки противника ВС РФ отразили на донецком направлении, уничтожив 190 противников, на краснолиманском - до 100 человек, на южнодонецком - более 90.

На херсонском направлении, районе н.п. Ингулец, российским частям удалось уничтожить украинский склад боеприпасов.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины за неделю потеряли на Купянском направлении семь РСЗО «Ольха» и «Vampire» производства Чехии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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