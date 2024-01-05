ВСУ за неделю потеряли на Купянском направлении семь РСЗО «Ольха» и Vampire
Вооружённые силы Украины за неделю потеряли на Купянском направлении семь РСЗО «Ольха» и «Vampire» производства Чехии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что российскими силами также были уничтожены 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии.
«Уничтожены свыше 485-ти военнослужащих, шесть танков, в том числе один «Leopard-2»... три склада боеприпасов и топлива ВСУ», - добавили в российском оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 10 украинских ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru