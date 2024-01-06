Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет над Крымом

Четыре украинские ракеты перехватили и уничтожили над Крымом в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны.

Минобороны: над Черным морем сбито пять украинских БПЛА

«6 января около 00.30 мск. пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет», — указали в ведомстве.

Снаряды были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее ПВО сбила над Черным морем противокорабельную ракету «Нептун», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:РакетыКрымПВОМинобороны

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