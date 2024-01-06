Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет над Крымом
6 января 202402:52
Четыре украинские ракеты перехватили и уничтожили над Крымом в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны.
«6 января около 00.30 мск. пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет», — указали в ведомстве.
Снаряды были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее ПВО сбила над Черным морем противокорабельную ракету «Нептун», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru