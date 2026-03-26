Орехов — ключ к Запорожью, но он превращен боевиками ВСУ в крепость, поэтому трудно оценить сроки битвы за город, рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов в беседе с НСН.

Главным сражением в весенне-летнюю кампанию в зоне СВО станет освобождение города Орехова в Запорожской области. Об этом сообщает aif.ru с ссылкой на военных экспертов. В Запорожской области российские подразделения прорываются к селу Бойково под Гуляйполем, а также ведут плотные бои в районе населенных пунктов Гуляйпольское, Верхняя Терса и Воздвижевка. Рогов отметил, что в самом Орехове пока еще остаются украинские войска.