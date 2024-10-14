«Гуляйполе и Орехов»: Российские силы приблизились к «ключам» Запорожья
Владимир Рогов заявил НСН, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Золотая Нива и Левадное, это приближает их к Запорожью.
Российские силы взяли под контроль населенные пункты Золотая Нива и Левадное на запорожском направлении, есть успехи в районе Каменского, заявил в беседе с НСН председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он отметил, что ВС РФ максимально приблизились к Запорожью, теперь наступление возможно с разных сторон.
«Основное направление на запорожском фронте сейчас – это район Каменского, там есть успехи. Наши ребята перешли реку, сейчас бои уже идут в северной части, за рекой Каменского. Продвижение вдоль побережья Днепра составило сначала 700 метров, а потом еще увеличилось. Буквально сегодня мы еще улучшили позиции, инициатива в наших руках. Это направление находится непосредственно на выходах к Запорожью», - рассказал он.
По его словам, наибольший успех достигнут на времевском направлении, основная цель ВС РФ – Гуляйполе и Орехов, которые станут ключами к Запорожью.
«Наибольший успех был достигнут на времевском направлении, была освобождена Золотая Нива, на выходных под контроль полностью был взят населенный пункт Левадное. Левадное и Золотая Нива дают наступать дальше на этом направлении, наступать на север. Мы смогли здесь отбить контратаки противника, в воскресенье здесь был уничтожен целый взвод. Левадное дает возможность выйти к Гуляйполю с севера-востока. До этого наступление было возможно только с юга. Давление на Гуляйполе увеличивается, а этот населенный пункт и также Орехов являются ключами к городу Запорожье. Это очень непростые цели, потому что там несколько слоев обороны и минные поля, которые создавались несколько лет»,- отметил он.
Взятие Левадного под контроль ВС РФ в понедельник, 14 октября официально подтвердило Минобороны РФ.
Также Рогов подчеркнул, что бои идут и на ореховском направлении, где ВСУ укрепляют оборону.
«При том, что запорожский фронт не усиливался нашими подразделениями, он сейчас находится в достаточно активной фазе. Идут боевые действия высокой интенсивности. На ореховском направлении постоянно работает авиация плюс РСЗО, противник это направление укрепляет», - добавил собеседник НСН.
Ранее российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие в Угледар (ДНР) дороги, по которым шло снабжение и пополнение живой силой украинской группировки в городе, передает «Радиоточка НСН».
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