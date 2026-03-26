Силы ПВО за пять часов уничтожили 57 украинских беспилотников

Средства ПВО в период с 8:00 до 13:00 мск 26 марта уничтожили 57 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

По данным военного ведомства, дроны ВСУ были сбиты над территориями 10 областей и Московского региона.

«БПЛА перехвачены и уничтожены... над территориями Новгородской, Брянской, Белгородской, Калужской, Рязанской, Курской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ростовской областей и Московского региона», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что над территорией России было уничтожено 389 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

