«Лучшим можно чуть больше»: Тарасова о судействе на российских стартах
Не стоит занижать или завышать оценки фигуристам на внутренних российских стартах, однако судьи могут отметить, если спортсмен удивил их своим катанием, сказала НСН Татьяна Тарасова.
Объективное судейство на внутренних стартах особенно важно для российских фигуристов, поскольку на международных соревнованиях им сегодня доступно куда меньше квот, но лучшим можно поставить чуть-чуть больше, если они этого заслуживают, заявила в беседе с НСН заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Судьям следует выставлять более объективные оценки на российских соревнованиях, иной подход – медвежья услуга спортсменам и тренерам, заявил «Спорт-Экспресс» двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко. В феврале Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, комментируя судейство российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2026 в Милане, также сказал: не стоит внутри страны выставлять заоблачные баллы. Тарасова заметила, что важно судить честно.
«Я за то, чтобы судьи судили честно, а мы, чтобы не пропускали тренировки и работали во весь опор по восемь часиков в день. Тогда все будет хорошо. Абсолютно не стоит не завышать, не занижать оценки. Мы четыре года были отстранены от международных соревнований. У нас команда была в каждом виде по три человека. Сейчас, когда нам разрешат войти обратно, будет только по одному человеку. Так что есть очень серьезные вещи, которые мы теряем. Но если лучшим поставить чуть-чуть больше, если они заслужили, удивили, катаются так, как мы не ожидали, делают все – я не против. Я считаю, что Гуменнику поставили меньше, чем он заслужил», - сказала она.
На Олимпиаде-2026 в Милане среди российских фигуристов выступали только Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба спортсмена заняли шестые места. При этом чемпионат мира по фигурному катанию в 2026 году вновь пройдет без участия россиян. В Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщали, что их участие в олимпийском отборе и в самих Играх было «исключением», напоминает «Радиоточка НСН».
- «Лучшим можно чуть больше»: Тарасова о судействе на российских стартах
