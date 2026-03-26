Судьям следует выставлять более объективные оценки на российских соревнованиях, иной подход – медвежья услуга спортсменам и тренерам, заявил «Спорт-Экспресс» двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко. В феврале Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, комментируя судейство российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2026 в Милане, также сказал: не стоит внутри страны выставлять заоблачные баллы. Тарасова заметила, что важно судить честно.

«Я за то, чтобы судьи судили честно, а мы, чтобы не пропускали тренировки и работали во весь опор по восемь часиков в день. Тогда все будет хорошо. Абсолютно не стоит не завышать, не занижать оценки. Мы четыре года были отстранены от международных соревнований. У нас команда была в каждом виде по три человека. Сейчас, когда нам разрешат войти обратно, будет только по одному человеку. Так что есть очень серьезные вещи, которые мы теряем. Но если лучшим поставить чуть-чуть больше, если они заслужили, удивили, катаются так, как мы не ожидали, делают все – я не против. Я считаю, что Гуменнику поставили меньше, чем он заслужил», - сказала она.

На Олимпиаде-2026 в Милане среди российских фигуристов выступали только Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба спортсмена заняли шестые места. При этом чемпионат мира по фигурному катанию в 2026 году вновь пройдет без участия россиян. В Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщали, что их участие в олимпийском отборе и в самих Играх было «исключением», напоминает «Радиоточка НСН».

