СМИ: США готовятся к росту цен на нефть до 200 долларов за баррель

Источники агентства утверждают, что в Белом доме хотят убедиться в готовности США ко всем вариантам развития событий, в том числе к затяжному конфликту на Ближнем Востоке.

По прогнозам Bloomberg, рост стоимости барреля нефти до 170 долларов приведёт к ускорению инфляции в течение нескольких месяцев, а затем к снижению темпов экономического роста в США и Европе. Что касается цены в 200 долларов за баррель, то это было бы «огромным шоком для мировой экономики».

Ранее глава британо-нидерландской энергетической компании Shell Ваэль Саван заявил, что в ближайшее время Европа может столкнуться с нехваткой топлива на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

