СМИ: США готовятся к росту цен на нефть до 200 долларов за баррель
Администрация президента США Дональда Трампа изучает, как возможный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель отразится на экономике. Об этом сообщает Bloomberg.
Источники агентства утверждают, что в Белом доме хотят убедиться в готовности США ко всем вариантам развития событий, в том числе к затяжному конфликту на Ближнем Востоке.
По прогнозам Bloomberg, рост стоимости барреля нефти до 170 долларов приведёт к ускорению инфляции в течение нескольких месяцев, а затем к снижению темпов экономического роста в США и Европе. Что касается цены в 200 долларов за баррель, то это было бы «огромным шоком для мировой экономики».
Ранее глава британо-нидерландской энергетической компании Shell Ваэль Саван заявил, что в ближайшее время Европа может столкнуться с нехваткой топлива на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
