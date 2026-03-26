Песков: Прогресс по главным вопросам урегулирования на Украине отсутствует

Прогресс по главным вопросам урегулирования на Украине отсутствует. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он указал, что до сих пор не были согласованы вопросы, «представляющие критический интерес для российской стороны».

«Мы неоднократно говорили, что такие вопросы, как территориальный вопрос, это главная тема для обсуждения. По ним не было никакого продвижения», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что вопрос территорий - не единственный, который необходимо решить в процессе урегулирования на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

