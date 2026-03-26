Песков назвал вбросом сообщения о поставках Ирану российских БПЛА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросом сообщения о том, что РФ якобы отправила Ирану свои беспилотники. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.

Ранее СМИ сообщили, что Россия и Иран якобы провели закрытые переговоры о передаче республике дронов, и в марте начались поэтапные поставки аппаратов.

Комментируя информацию, Песков отметил, что в прессе «очень много лживых вбросов».

«Даже самые уважаемые издания не гнушаются тем, чтобы публиковать эти вбросы, не обращайте на них внимания», - подчеркнул пресс-секретарь.​

Ранее Песков опроверг информацию о якобы предложении Москвы в адрес США по разведданным.

