Песков назвал вбросом сообщения о поставках Ирану российских БПЛА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросом сообщения о том, что РФ якобы отправила Ирану свои беспилотники. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.
Ранее СМИ сообщили, что Россия и Иран якобы провели закрытые переговоры о передаче республике дронов, и в марте начались поэтапные поставки аппаратов.
Комментируя информацию, Песков отметил, что в прессе «очень много лживых вбросов».
«Даже самые уважаемые издания не гнушаются тем, чтобы публиковать эти вбросы, не обращайте на них внимания», - подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее Песков опроверг информацию о якобы предложении Москвы в адрес США по разведданным.
Горячие новости
- Дмитриев предупредил о самом мощном энергетическом кризисе в истории
- Песков: Перед поездкой в США депутаты получили установки Путина
- «Лучшим можно чуть больше»: Тарасова о судействе на российских стартах
- Песков: Прогресс по главным вопросам урегулирования на Украине отсутствует
- Песков назвал вбросом сообщения о поставках Ирану российских БПЛА
- Михалкова после премьеры «Без свидетелей» назвала Ефремова огромным профессионалом
- В Сочи произошло новое землетрясение
- «Мертвая зона»: Рогов назвал главную проблему при освобождении Орехова
- Рабочие едут в Минск: Раскрыта взаимная выгода дружбы Белоруссии и КНДР
- Врач Продеус раскрыл главные секреты эффективного похудения