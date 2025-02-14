Рогов заявил о продвижении российской армии на ореховском направлении
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о продвижении Вооруженных сил России на ореховском направлении. Об этом сообщило РИА Новости.
По его словам, российские военные смогли захватить два опорных пункта противника близ населенного пункта Малая Токмачка. Кроме того, российская армия улучшила позиции на времевском направлении севернее села Времевка.
Ранее Вооруженные силы России освободили село Водяное Второе в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru