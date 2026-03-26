Песков: Перед поездкой в США депутаты получили установки Путина

Перед поездкой в США депутаты получили необходимые установки от российского лидера Владимира Путина. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Восстановление отношений России и США находится на начальном этапе

Он отметил, что главу государства детально проинформируют о результатах контактов парламентариев в Соединенных Штатах.

«Надеемся, что такие вот первые, робкие шаги, конечно же, внесут свой вклад в дальнейшее дело реанимации нашего двустороннего общения», - добавил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель посольства США в Москве рассказал, что депутаты Госдумы проведут встречу с представителями американского Конгресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
