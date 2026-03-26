Михалкова после премьеры «Без свидетелей» назвала Ефремова огромным профессионалом

Актриса Анна Михалкова назвала огромным профессионалом своего коллегу и партнера по сцене Михаила Ефремова. Об этом сообщает NEWS.ru.

Ранее в театре «Мастерская „12“» Никиты Михалкова состоялась премьера спектакля «Без свидетелей», главные роли в котором играют Михалкова и Ефремов. Постановка по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетелей» рассказывает о случайной встрече бывших супругов. Режиссером-постановщиком спектакля выступил Никита Михалков.

Постановка в «Мастерской „12“» стала первым публичным выходом Михаила Ефремова на сцену после освобождения из тюрьмы в апреле 2025 года. Анна Михалкова после премьеры высоко оценила работу коллеги.

«Мне кажется, у Михаила с любой артисткой, любым артистом сложился бы дуэт, потому что он действительно огромный профессионал», — подчеркнула артистка.

В феврале в театре прошел закрытый показ спектакля «Без свидетелей», он завершился 10-минутными овациями, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

