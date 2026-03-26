В Сочи произошло новое землетрясение

Землетрясение зафиксировали в Сочи, магнитуда сейсмособытия составила 2,8. Об этом заявил Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Краснодарского края.

«Сегодня в 08:34 мск в районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 2,8», - отмечается в сообщении в Telegram-канале центра.

Толчки зарегистрировали на глубине 5 км.

Утром 6 марта в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеСочи

Горячие новости

Все новости

партнеры