Дмитриев предупредил о самом мощном энергетическом кризисе в истории
26 марта 202613:38
В мире наступает самый мощный энергетический кризис в истории. Как сообщает RT, такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он отметил, что к грядущему кризису «абсолютно не подготовлена ни Европа, ни Британия».
«Мало того, они сами выстрелили себе в ногу, отказавшись от российских энергоносителей», — заключил Дмитриев.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что России уже сейчас следует готовиться к грядущим финансовым потрясениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
