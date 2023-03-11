Марочко: ВСУ перебросили под Кременную неподготовленных мобилизованных
Командование ВСУ отправило не прошедших обучение, недавно мобилизованных солдат в район Кременной в Луганской народной республике. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Южнее населенного пункта Кременная прибыло порядка ста свежемобилизованных ... которые ... отправлены в зону боевых действий практически сразу после мобилизации», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости.
По словам Марочко, военных заверяли, что направляют их на полигон для обучения.
Ранее офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко заявил, что украинские подразделения практически лишились возможностей для наступления в районе Кременной и Сватово.
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