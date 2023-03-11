Марочко: ВСУ перебросили под Кременную неподготовленных мобилизованных

«Южнее населенного пункта Кременная прибыло порядка ста свежемобилизованных ... которые ... отправлены в зону боевых действий практически сразу после мобилизации», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости.

По словам Марочко, военных заверяли, что направляют их на полигон для обучения.

Ранее офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко заявил, что украинские подразделения практически лишились возможностей для наступления в районе Кременной и Сватово.

