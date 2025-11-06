В Госдуме предложили запретить продавать квартиры при некоторых диагнозах

В своём обращении на имя главы Минздрава Михаила Мурашко парламентарий указал на участившиеся случаи злоупотреблений, когда продавец, уже после отчуждения квартиры, обращается в суд с медицинскими документами, свидетельствующими о наличие у него психического расстройства или выраженных когнитивных нарушений.

Аксененко отметил, что в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) фиксируются только судебные решения о признании собственника недееспособным. Однако если недееспособность установлена врачом, то этот факт никуда не попадает.

«Мы предлагаем... обязательную проверку вменяемости путём запроса справок от... специалистов, которые могут устанавливать диагнозы, включенные Минздравом в этот особый перечень», — заключил парламентарий.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил «Радиоточке НСН», что обязательная видеозапись всего процесса заключения сделки с недвижимостью может стать только вспомогательной мерой в борьбе с мошенничество.

