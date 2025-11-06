В Госдуме предложили запретить продавать квартиры при некоторых диагнозах
В России необходимо разработать перечень заболеваний, при наличие было бы запрещено проведение сделок с недвижимостью. Как пишет «Газета.Ru», с такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
В своём обращении на имя главы Минздрава Михаила Мурашко парламентарий указал на участившиеся случаи злоупотреблений, когда продавец, уже после отчуждения квартиры, обращается в суд с медицинскими документами, свидетельствующими о наличие у него психического расстройства или выраженных когнитивных нарушений.
Аксененко отметил, что в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) фиксируются только судебные решения о признании собственника недееспособным. Однако если недееспособность установлена врачом, то этот факт никуда не попадает.
«Мы предлагаем... обязательную проверку вменяемости путём запроса справок от... специалистов, которые могут устанавливать диагнозы, включенные Минздравом в этот особый перечень», — заключил парламентарий.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил «Радиоточке НСН», что обязательная видеозапись всего процесса заключения сделки с недвижимостью может стать только вспомогательной мерой в борьбе с мошенничество.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ограничение наценки в торговых сетях приведет к дефициту
- Песков: РФ не получала от США реакции на заявления Путина на Свобезе
- Побочка бури: Ученый пообещал полярное сияние в Москве и Сочи
- В Госдуме предложили запретить продавать квартиры при некоторых диагнозах
- Глава администрации Рязани покинул пост по собственному желанию
- Пираты захватили танкер у берегов Сомали
- Автомобилистам рассказали, как поменять летнюю резину без очереди
- Три украинских дрона сбили над Курской областью и Башкирией
- Онищенко не поверил в упразднение USAID
- Миронов: В Госдуму внесли поправки в закон о торговле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru