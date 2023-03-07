Офицер ВСУ заявил о потере «наступательного потенциала» под Сватово и Кременной

Украинские войска практически лишились возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной в Луганской народной республике. Об этом заявил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.

Марочко заявил, что российские военные максимально приблизились к ВСУ под Кременной

По словам военного, на этом участке продолжаются бои. Российские силы существенно продвинулись, а ВСУ, напротив, «утратили наступательный потенциал».

«Ситуация достаточно серьезная и напряженная. В целом ... нас в три раза меньше», — приводит слова офицера РИА Новости.

Кочевенко призвал «не переживать», если украинская армия оставит какой-либо населенный пункт.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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