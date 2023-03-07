Офицер ВСУ заявил о потере «наступательного потенциала» под Сватово и Кременной
Украинские войска практически лишились возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной в Луганской народной республике. Об этом заявил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.
По словам военного, на этом участке продолжаются бои. Российские силы существенно продвинулись, а ВСУ, напротив, «утратили наступательный потенциал».
«Ситуация достаточно серьезная и напряженная. В целом ... нас в три раза меньше», — приводит слова офицера РИА Новости.
Кочевенко призвал «не переживать», если украинская армия оставит какой-либо населенный пункт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- Против блогера Лерчек возбудили дело о неуплате налогов на 300 млн рублей
- Советник Пушилина не исключил попыток прорыва ВСУ в Артемовске
- С запуском БКЛ завершилось создание транспортно-пересадочного узла «Нижегородская»
- Офицер ВСУ заявил о потере «наступательного потенциала» под Сватово и Кременной
- Российские добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий
- «До 8 тысяч рублей»: Сколько стоит ювелирка к 8 марта
- В ДНР заявили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска
- ФСБ ликвидировала 23 подпольные мастерские по изготовлению боеприпасов
- СМИ: Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Ирак
- Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о возвращении на передовую после отравления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru