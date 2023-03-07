Офицер ВСУ заявил о потере «наступательного потенциала» под Сватово и Кременной

По словам военного, на этом участке продолжаются бои. Российские силы существенно продвинулись, а ВСУ, напротив, «утратили наступательный потенциал».

«Ситуация достаточно серьезная и напряженная. В целом ... нас в три раза меньше», — приводит слова офицера РИА Новости.

Кочевенко призвал «не переживать», если украинская армия оставит какой-либо населенный пункт.

