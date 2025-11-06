Песков: РФ не получала от США реакции на заявления Путина на Свобезе

Официальной реакции США на заявления президента РФ Владимира Путина на совещании с постоянными членами Совета безопасности не поступало. Как пишет RT, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин: Россия всегда неукоснительно соблюдала обязательства по ДВЗЯИ

Он отметил, что многие западные СМИ исказили слова Путина, поручившего оценить целесообразность подготовки к ядерными испытаниям.

«Несмотря на все наши разъяснения, на чёткие формулировки президента... Многие не гнушаются просто тем, чтобы передергивать смысл сказанного», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин «не давал поручения приступить к подготовке испытания», а лишь поручил «проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

