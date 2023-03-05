Марочко: Группа украинских дезертиров скрывается от командования под Кременной

Группа украинских военных, предположительно дезертиров, укрываются от командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) южнее города Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

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«Южнее Кременной - между Григоровкой и Белогоровкой - выявлено место скопления небольшой группы украинских боевиков, которая не ведет боевые действия, проводит мероприятия по маскировке, а также оборудует место для проживания», – пояснил он.

Марочко рассказал, что скрытность в организации жизни группы позволяет предположить, украинские военнослужащие самовольно оставили позиции и не хотят участвовать в боевых действиях.

Накануне подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска максимально близко подошли к позициям ВСУ на Кременском участке фронта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУДезертирЛНР
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