«Логистический центр и русские люди»: Почему Купянск ждет российскую армию

В свою очередь депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий назвал Купянск важной целью для ВС РФ, но отметил, что российские военные не будут спешить зачищать Купянск, так как им важнее сохранить своих солдат.

«То, что наши подразделения зашли в Купянск, это уже огромный успех. Для отхода ВСУ там был оставлен небольшой полуразрушенный понтонный мост, который не подходит для тяжелой техники, по нему можно будет уйти только пешим ходом. Купянск - это один из важных грузовых центров, он связан с железной дорогой, которая идет на Славянск, потом на Красноармейск. Для нас этот город важен как логистический центр, который используют украинские военные в своих целях. Главная задача – беречь наших солдат от ненужных потерь. В связи с этим говорить о том, что мы очень быстро очистим Купянск, сегодня нельзя», - заключил генерал.

Около недели назад глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что российские войска приближаются к пригороду Купянска и находятся от него в нескольких километрах, напоминает «Радиоточка НСН».

