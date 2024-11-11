«Агония режима»: Рогов заявил, что подрыв ВСУ Терновской дамбы не остановит наступление ВС РФ
Владимир Рогов в эфире НСН отметил, что не может подтвердить информацию о подрыве Терновской дамбы, однако указал, что такие действия являются постоянной практикой ВСУ.
Подрыв украинскими военными Терновской дамбы Кураховского водохранилища в ДНР незначительно затруднит передвижение техники и личного состава Вооруженных сил РФ, но в целом ситуация не изменится в пользу ВСУ, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с НСН.
Ранее российские военкоры сообщили о подрыве Вооруженными силами Украины (ВСУ) Терновской дамбы Кураховского водохранилища в ДНР. По их данным, в результате близлежащие села начало затапливать водой. По предположению, таким образом украинская армия хочет замедлить продвижение ВС РФ на Кураховском направлении. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отметил, что установление контроля над дамбой в Старых Тернах позволит армии РФ замкнуть оперативное окружение Курахово с северо-запада. Рогов отметил, что ВС РФ смогут обойти затопленные участки.
«Плотность населения в данном районе не столь высока. Количество проживающих исчисляется десятками тысяч. Но надо понимать, что значительная часть из них эвакуировалась или сейчас находится в других местах из-за активных боевых действий, которые на данном направлении сейчас происходят. Ровным счетом это практически никак не повлияет на продвижение ВС РФ. Но понятно, что на каких-то участках это может затруднить передвижение техники и наших бойцов. Но эти участки можно обойти и двигаться дальше. Однако это очередная экологическая катастрофа на данном участке. Это подтверждение нарушения всех принципов ведения военных действий, правил и военные преступления против людей», - сказал Рогов.
При этом он подчеркнул, что не может подтвердить информацию о подрыве Терновской дамбы, однако указал, что такие действия являются постоянной практикой ВСУ.
«Я не могу подтвердить эту информацию. Велика вероятность, что такое было, это постоянная практика терроризма ВСУ, мы с этим сталкивались с первых дней начала спецоперации. Лично я видел десятки мостов и дамб, которые были взорваны в Запорожской и Херсонской областях, транспортные узлы, жизнеобеспечивающие населенные пункты. Наиболее ярким проявлением терроризма, естественно, была Каховская ГЭС, которую взорвали боевики ВСУ. Она привела к человеческим жертвам, были большие разрушения. Эта дамба не такая большая, здесь разрушения не такие критические. Это попытка затянуть агонию режима Зеленского на данных территориях, оккупацию продлить хоть на какое-то количество времени. Но это им особо не поможет, потому что наступление нашей армии идет и с севера, и юга, и востока, освобождение Курахова и не только его неминуемо», - добавил собеседник НСН.
О подрыве дамбы сообщают также на Украине. Подконтрольная Украине Донецкая областная военная администрация официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища. Информация со стороны Минобороны РФ пока не была подтверждена.
Терновская дамба расположена в селе Старые Терны, находящемся в западной части Кураховского водохранилища. Дамба находится на реке Волчья. Вниз по течению, помимо села Старые Терны, также расположены села Дачное, Шевченко, Улаклы, Андреевка, Константинополь, Алексеевка, Богатырь и другие, передает «Радиоточка НСН».
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