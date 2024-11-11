«Агония режима»: Рогов заявил, что подрыв ВСУ Терновской дамбы не остановит наступление ВС РФ

Подрыв украинскими военными Терновской дамбы Кураховского водохранилища в ДНР незначительно затруднит передвижение техники и личного состава Вооруженных сил РФ, но в целом ситуация не изменится в пользу ВСУ, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с НСН.

Ранее российские военкоры сообщили о подрыве Вооруженными силами Украины (ВСУ) Терновской дамбы Кураховского водохранилища в ДНР. По их данным, в результате близлежащие села начало затапливать водой. По предположению, таким образом украинская армия хочет замедлить продвижение ВС РФ на Кураховском направлении. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отметил, что установление контроля над дамбой в Старых Тернах позволит армии РФ замкнуть оперативное окружение Курахово с северо-запада. Рогов отметил, что ВС РФ смогут обойти затопленные участки.