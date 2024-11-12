Окружение Курахово и штурм Запорожья: Как развивается наступление ВС РФ

Однако председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с НСН заверил, что это незначительно затруднит передвижение техники и личного состава Вооруженных сил РФ, но в целом не изменит ситуацию для ВСУ.

«Это попытка затянуть агонию режима Зеленского на данных территориях, оккупацию продлить хоть на какое-то количество времени. Но это им особо не поможет, потому что наступление нашей армии идет и с севера, и юга, и востока, освобождение Курахова и не только его неминуемо», - сказал он.

Как Рогов уточнил, такая тактика соответствуют стилю ВСУ.

«Лично я видел десятки мостов и дамб, которые были взорваны в Запорожской и Херсонской областях, транспортные узлы, жизнеобеспечивающие населенные пункты. Наиболее ярким проявлением терроризма, естественно, была Каховская ГЭС, которую взорвали боевики ВСУ», - напомнил он.

При этом военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале подтвердил, что дамба была уничтожена, но призвал не заострять внимание на этом.

«Нельзя сказать, что погода благоприятствует нашему продвижению вперед, но и не так мешает, как надеется противник. Вокруг Курахово сгущаются краски серыми-красными тонами, артиллерия уничтожает всё живое, что связано с ВСУ. Путей логистики у них пока достаточно, но угроза растёт с каждым днем», - написал он.

Подконтрольная Киеву Донецкая областная военная администрация официально тоже подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища. Глава администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале отметил, что подтопление несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей — как на Донетчине, так и на Днепровщине.