Окружение Курахово и штурм Запорожья: Как развивается наступление ВС РФ
ВСУ ответили на действия российских военных в Курахово подрывом дамбы, и ситуация может повториться в Запорожской области.
Российские войска ведут наступление на Курахово в Донбассе с трех флангов, сообщил Telegram-канал «Рыбарь».
По данным авторов канала, по наиболее оптимистичным оценкам российские войска на северном фланге уже взяли Вознесенку, Новоселидовку, Ильинку и вышли к Бересткам.
ПРОРЫВ ДАМБЫ НЕ МЕШАЕТ ПРОДВИГАТЬСЯ В КУРАХОВО
На восточном фланге российские военные наступают на Курахово со стороны Максимовки, боестолкновения сместились к окраинам города. Также ВС РФ провели атаку в районе балки Долгой по направлению к Дальнему в обход основных оборонительных укреплений ВСУ. За две недели на этом участке удалось продвинуться более чем на пять километров, создав угрозу охвата Курахово.
На юге подразделения РФ продвинулись к северу и востоку от Богоявленки, выбив противника из лесополос, и продолжили наступление на Веселый Гай. При этом на западной окраине Антоновки сохраняется присутствие немногочисленных сил противника.
Одновременно с этим в понедельник 11 ноября российские военкоры сообщили, что ВСУ подорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища в ДНР. Предположительно, таким образом украинская армия хочет замедлить продвижение ВС РФ на Кураховском направлении.
Однако председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с НСН заверил, что это незначительно затруднит передвижение техники и личного состава Вооруженных сил РФ, но в целом не изменит ситуацию для ВСУ.
«Это попытка затянуть агонию режима Зеленского на данных территориях, оккупацию продлить хоть на какое-то количество времени. Но это им особо не поможет, потому что наступление нашей армии идет и с севера, и юга, и востока, освобождение Курахова и не только его неминуемо», - сказал он.
Как Рогов уточнил, такая тактика соответствуют стилю ВСУ.
«Лично я видел десятки мостов и дамб, которые были взорваны в Запорожской и Херсонской областях, транспортные узлы, жизнеобеспечивающие населенные пункты. Наиболее ярким проявлением терроризма, естественно, была Каховская ГЭС, которую взорвали боевики ВСУ», - напомнил он.
При этом военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале подтвердил, что дамба была уничтожена, но призвал не заострять внимание на этом.
«Нельзя сказать, что погода благоприятствует нашему продвижению вперед, но и не так мешает, как надеется противник. Вокруг Курахово сгущаются краски серыми-красными тонами, артиллерия уничтожает всё живое, что связано с ВСУ. Путей логистики у них пока достаточно, но угроза растёт с каждым днем», - написал он.
Подконтрольная Киеву Донецкая областная военная администрация официально тоже подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища. Глава администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале отметил, что подтопление несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей — как на Донетчине, так и на Днепровщине.
НАСТУПЛЕНИЕ В ЗАПОРОЖЬЕ
При этом украинским СМИ со ссылкой на интерактивную онлайн-карту военных действий Deep State сообщают об атаках российской армии на юге ДНР возле Макаровки и Ровнополя. Рогов со своей стороны уже говорил, что военные РФ взяли село Макаровка под контроль. Населенный пункт расположен на Времевском направлении на стыке Запорожской области и ДНР.
Украинский блогер Анатолий Шарий, комментируя развитие ситуации в зоне спецоперации, лаконично написал в своем Telegram-канале: «Сегодня-завтра будут щупать оборону Запорожья».
Схожую точку зрения высказал спикер украинских Сил обороны юга Владислав Волошин. В интервью Sky News он допустил, что атаки могут создать новую точку давления для украинских военных, которые и так отступают на востоке. Уточняется, что численность российских войск в районе значительно превышает количество украинских военных.
«Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день», - сказал спикер.
При этом Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости заявил, что украинские войска планируют нанести массированный удар по дамбе в городе Васильевке в Запорожской области.
«Это с одной целью — чтобы обезопасить на будущее, как они считают, наступление на город Запорожье. Именно на этом участке линия фронта находится особенно близко», — сказал он.
Как добавил Рогов, рядом с большой дамбой находится множество жилых домов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы России освободили село Колесниковка в Харьковской области. Отмечается, что село взяла под контроль группировка войск «Запад», передает «Радиоточка НСН».
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