«Летающий бинокль»: США поставят Украине мини-дроны Black Hornet
Украину используют как полигон для обкатки новых видов оружия, заявил НСН политолог Алексей Чадаев.
Политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев в беседе с НСН назвал поставляемые Украине мини-беспилотники Black Hornet индивидуальным летающим биноклем и заявил, что они эффективны только при массовом использовании.
Накануне издание Associated Press сообщило, что в новый пакет американской военной помощи для Украины на сумму до 400 миллионов долларов войдут небольшие разведывательные беспилотники Black Hornet. Уточняется, что Киев уже получил 300 комплектов нанобеспилотников от Норвегии. В середине июля норвежское Минобороны заказало еще одну тысячу комплектов Black Hornet, запчасти, техобслуживание и обучение для украинских операторов. Алексей Чадаев выразил уверенность, что такие беспилотники не нанесут никакого вреда при штучном использовании.
«Такие беспилотники отправляются для теста, так как они эффективны только при массовом наличии в штурмовых пехотных подразделениях. По смыслу своему, это индивидуальное оружие пехотинца для работы в застройке или на пересеченной местности, чтобы залететь за угол и посмотреть, что же там. Как много раз уже говорилось, Украину используют как полигон для обкатки новых видов оружия», - сказал собеседник НСН.
По его словам, российская сторона уже изучает образцы дронов Black Hornet и разрабатывает способы борьбы с ними.
«Они эффективны при условии, когда их тысячи. Когда их мало, они погоды не делают. 300 комплектов – это ни о чем. Это 300 человек, вооруженных индивидуальным летающим биноклем, способным смотреть не только прямо, но и криво. Учитывая, что образцы Black Hornet у нас уже есть, они находятся на изучении, то способы подавления, соответственно, разрабатываются. Эти беспилотники не очень далеко летают от пилота, так что нет особого смысла ни в каком РЭБ», - заключил политолог.
Ранее Агентство по международному развитию (USAID) сообщало о выделении Соединенными Штатами еще 500 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине, напоминает «Радиоточка НСН». Тогда глава USAID Саманта Пауэр отметила, что с февраля 2022 года США предоставили Киеву гуманитарную помощь на 2,6 миллиарда долларов, из них на сумму 1,9 миллиарда долларов помощи было предоставлено через USAID.
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