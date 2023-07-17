США выделят Украине дополнительную гуманитарную помощь на 500 миллионов долларов

До этого агентство Bloomberg сообщало, что запасы вооружений в западных странах подходят к концу из-за помощи Украине. Отмечается, что производственных мощностей западных стран не хватает для восполнения арсеналов. Агентство сообщило, что США вынуждены закупать артиллерийские боеприпасы в Южной Корее.

Ранее стало известно, что Швеция окажет Украине финансовую помощь на проведение реформ, необходимых для вступления в Евросоюз. Отмечается, что сумма помощи составит 590 миллионов долларов. Сама поддержка выделена Киеву в рамках новой двусторонней стратегии оказания помощи, передает «Радиоточка НСН».

