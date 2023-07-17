США выделят Украине дополнительную гуманитарную помощь на 500 миллионов долларов

США выделят гуманитарную помощь Украине еще на 500 миллионов долларов, сообщает Агентство по международному развитию (USAID).

Отмечается, что глава USAID Саманта Пауэр объявила об этом, отметив, что с февраля 2022 года США предоставили Украине гуманитарную помощь на 2,6 миллиарда долларов, из них на сумму 1,9 миллиарда долларов помощи было предоставлено через USAID.

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До этого агентство Bloomberg сообщало, что запасы вооружений в западных странах подходят к концу из-за помощи Украине. Отмечается, что производственных мощностей западных стран не хватает для восполнения арсеналов. Агентство сообщило, что США вынуждены закупать артиллерийские боеприпасы в Южной Корее.

Ранее стало известно, что Швеция окажет Украине финансовую помощь на проведение реформ, необходимых для вступления в Евросоюз. Отмечается, что сумма помощи составит 590 миллионов долларов. Сама поддержка выделена Киеву в рамках новой двусторонней стратегии оказания помощи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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