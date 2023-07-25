Baza: в Белгородской области сбили беспилотник «Байрактар»
Беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбит в Белгородской области, предположительно, устройство — турецкий дрон «Байрактар». Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.
Беспилотник сбили накануне вечером в Ракитянском районе региона неподалеку от села Илек-Кошары.
«По предварительным данным сбитым БПЛА оказался "Байрактар"», — отмечает Baza.
В результате падения дрона разрушений не зафиксировано, пострадавших нет.
Ранее в Первомайском в Новой Москве рухнул БПЛА без взрывного устройства, напоминает RT. Никто не пострадал.
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