AP: США отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 млн долларов

По данным издания, пакет военной помощи будет включать боеприпасы для средств ПВО и дроны наблюдения Hornet. Вдобавок США передадут Украине снаряды для систем HIMARS и NASAMS, ракеты Stinger и Javelin.

В публикации говорится о том, что вооружение будет отправлено на Украину в скором времени. Боеприпасы поставят со складов Пентагона, отмечает издание.

Ранее экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в украинских Вооруженных силах и больших потерь, передает RT.

