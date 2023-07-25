AP: США отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 млн долларов

Соединенные Штаты направят дополнительную военную помощь Киеву на 400 миллионов долларов, сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

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По данным издания, пакет военной помощи будет включать боеприпасы для средств ПВО и дроны наблюдения Hornet. Вдобавок США передадут Украине снаряды для систем HIMARS и NASAMS, ракеты Stinger и Javelin.

В публикации говорится о том, что вооружение будет отправлено на Украину в скором времени. Боеприпасы поставят со складов Пентагона, отмечает издание.

Ранее экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в украинских Вооруженных силах и больших потерь, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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