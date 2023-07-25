AP: США отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 млн долларов
Соединенные Штаты направят дополнительную военную помощь Киеву на 400 миллионов долларов, сообщает Associated Press со ссылкой на источник.
По данным издания, пакет военной помощи будет включать боеприпасы для средств ПВО и дроны наблюдения Hornet. Вдобавок США передадут Украине снаряды для систем HIMARS и NASAMS, ракеты Stinger и Javelin.
В публикации говорится о том, что вооружение будет отправлено на Украину в скором времени. Боеприпасы поставят со складов Пентагона, отмечает издание.
Ранее экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в украинских Вооруженных силах и больших потерь, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru