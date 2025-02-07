«Кого там защищать?»: Российских военных из Сирии призвали направить в зону СВО
В Сирии находится немаленький российский контингент, который мог бы пригодиться в Курской области или на Донбассе, заявил НСН Сергей Балмасов.
Российские военные в Сирии регулярно сталкиваются с хамским отношением местных, нет никаких гарантий, что они не начнут разворачивать более серьезные провокации против наших солдат, если мы пойдем на их условия ради сохранения военных баз, сказал НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Министр обороны правительства Сирии переходного периода Мурхаф Абу Касра заявил, что Сирия сохранит российские военные базы на своей территории, если это будет выгодно республике. Ранее Россия предложила использовать свои базы в сирийских Хмеймиме и Тартусе для оказания гуманитарной помощи. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва подумает над вопросом сохранения баз, это было бы целесообразно при совпадении интересов с сирийскими властями. Балмасов призвал обдумать целесообразность сохранения в Сирии российских баз.
«В первую очередь надо задаться вопросом: для чего нам эта база? Она появилась, когда мы защищали Асада. Сейчас мы кого там защищаем? Зачем нам платить миллиарды долларов за Тартус? Асада выдавать ни в коем случае нельзя, мы в ответе за тех, кого приручили. Когда мы сможем ответить на вопрос про необходимость базы, тогда уже будем решать, насколько велика цена. Нужно соотносить интересы с нашими возможностями и потребностями», - сказал собеседник НСН.
По его словам, российские военные в Сирии регулярно сталкиваются с хамским отношением местных.
«Бородатые ребята в Сирии сильно обнаглели: они обыскивают наши машины, кидают камни, другие неприличные вещи всякие делают. По данным наших представителей, которые находятся там, местные ведут себя вызывающе, нагло, провокационно и уничижительно. Либо Мархаф Абу Касра не владеет достаточной информацией, либо он пытается нас дополнительно унизить. Мы держим там далеко не маленький контингент, может, он нам бы пригодился в Курской области или на Донбассе. Где гарантия, что если мы выполним завышенные требования сирийцев, то они не начнут разворачивать более серьезные провокации против наших солдат? Кроме того, не станут ли нас обвинять в финансировании «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка)? Это вопрос к лицам, принимающим решения», - отметил Балмасов.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил НСН, что новые власти Сирии ведут дипломатические игры, предлагая России сохранить военные базы «на выгодных условиях», при этом Москва не будет сохранять базы «любой ценой», на решение этого вопроса могут повлиять США и Турция.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны потребовало взыскать с «РЖД» 5,5 млн рублей
- Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
- Умер писатель Поль-Лу Сулицер
- В Пулково отменили десятки рейсов из-за аномального атмосферного давления
- В Канаде около 50 машин столкнулись из-за снегопада
- Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации
- Силовики провели обыски в МРЭО в Ростове-на-Дону
- В Ватикане вандал повредил канделябры в базилике Святого Петра
- Депутат Антропенко предложил ввести в школах индивидуальное расписание для учеников
- Скрипку Страдивари продали на аукционе в Нью-Йорке за $11,25 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru