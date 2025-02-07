«Кого там защищать?»: Российских военных из Сирии призвали направить в зону СВО

Министр обороны правительства Сирии переходного периода Мурхаф Абу Касра заявил, что Сирия сохранит российские военные базы на своей территории, если это будет выгодно республике. Ранее Россия предложила использовать свои базы в сирийских Хмеймиме и Тартусе для оказания гуманитарной помощи. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва подумает над вопросом сохранения баз, это было бы целесообразно при совпадении интересов с сирийскими властями. Балмасов призвал обдумать целесообразность сохранения в Сирии российских баз.

«В первую очередь надо задаться вопросом: для чего нам эта база? Она появилась, когда мы защищали Асада. Сейчас мы кого там защищаем? Зачем нам платить миллиарды долларов за Тартус? Асада выдавать ни в коем случае нельзя, мы в ответе за тех, кого приручили. Когда мы сможем ответить на вопрос про необходимость базы, тогда уже будем решать, насколько велика цена. Нужно соотносить интересы с нашими возможностями и потребностями», - сказал собеседник НСН.