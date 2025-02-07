«Не играем в поддавки»: В Госдуме оценили предложение Сирии сохранить военные базы РФ

«Скорее всего, это дипломатические игры. Россия помогла Сирии, когда был Асад, Сирия была полностью на грани развала, на грани прекращения своей жизнедеятельности как государства. Потом как-то у нас не сложилось, началась спецоперация, меньше внимания уделялось этому региону. Теперь они хотят использовать Россию, чтобы укрепить свою власть. Сначала они заявляли, что Россия якобы должна выплатить контрибуцию за военные действия на территории страны. Теперь другое заявление… Новые власти ищут точку опоры, что-то не сложилось с США, поэтому они вновь обратили свой взор на Россию. Надо очень внимательно и очень осторожно относиться к различным предложениям. Они должны соответствовать национальным интересам России. Нам важно сохранить там базы, но все зависит от условий, какой ценой? Пока сказать однозначно мы ничего не можем. Турция имеет свои интересы в Сирии и может серьезно влиять на процесс принятия решений, в этом нет сомнений», - отметил он.

С ним согласился заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, который отметил, что Россия не будет «играть в поддавки».

«Я убежден в том, что в одностороннем порядке ничего не будет. Это должно быть обоюдное движение, учитывающее интересы народов Сирии и России. В поддавки играть мы не намерены. Данные базы можно использовать в качестве гуманитарной составляющей, и это будет отвечать национальным интересам народов Сирии и России», - подчеркнул собеседник НСН.

Ранее Россия предложила использовать свои базы в сирийских Хмеймиме и Тартусе для оказания гуманитарной помощи. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва подумает над вопросом сохранения баз, это было бы целесообразно при совпадении интересов с сирийскими властями, передает «Радиоточка НСН».

