В Сирии назвали условия сохранения военных баз России
Сирия сохранит российские военные базы на своей территории, если это будет выгодно республике. Об этом рассказал министр обороны правительства Сирии переходного периода Мурхаф Абу Касра газете The Washington Post.
«Если мы извлечем выгоду для Сирии, то да», — указал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Россия предложила использовать свои базы в сирийских Хмеймиме и Тартусе для оказания гуманитарной помощи, напоминает РЕН ТВ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва подумает над вопросом сохранения баз, это было бы целесообразно при совпадении интересов с сирийскими властями.
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