Певица IOWA заявила, что снова хочет делать тяжелый рок
Певица IOWA заявила спецкору НСН, что с удовольствием бы вернулась в прошлое к более тяжелой музыке, а также рассказала, что молодые артисты хотят создавать с ней фиты.
Певица IOWA (Екатерина Иванчикова) в разговоре со спецкором НСН рассказала, что хотела бы вернуться к своим истокам и снова делать музыку с элементами хард-рока, поэтому в последней песне «Снег идёт» уже провела несколько вокальных экспериментов.
«Вы спрашиваете, хочу ли я вернуться в прошлое? Да. В последней песне «Снег идёт» я немножко стала «скримить» (от англ. scream – «крик», вокальная техника, прим. НСН), «несмыкашки» какие-то делать, и мне это очень нравится. Не знаю, как найти на все время, очень хочется, может, какой-то сайд-проект сделать такой тяжелой музыки. Мы сейчас разговаривали с одним известным исполнителем, который делает достаточно альтернативную музыку, и он говорит «Давай вернемся, давай сделаем вот такую песню, что это будет нежно для других». Я говорю: «Ну, может быть», - рассказала она.
Также исполнительница поделилась, что в ближайшее время хочет выпустить фиты с молодыми артистами, а также отметила, что пользуется у них авторитетом и часто получает запросы на совет.
«Да, конечно, просят фиты, предлагают, чтобы я послушала их демки. Я рада, что на меня подписано огромное количество молодых исполнителей, которые сейчас появляются. Ты заходишь и думаешь: «Вау! Какой крутой!», потом смотришь, а он на меня подписан. Я думаю, это тоже показатель того, что и они ориентируются на нашу музыку. И сейчас с несколькими молодыми исполнителями я думаю делать фит», - подытожила она.
Группа IOWA была основана в 2009 году в белорусском городе Могилев. Изначально музыканты играли альтернативный рок с элементами хард-рока, однако затем перешли в жанр поп-рок и поп. В 2010 году после нескольких концертов в Санкт-Петербурге группа решила переехать в этот город, где участники живут по сей день.
Ранее участники музыкальной группы «Вирус!» в беседе с НСН заявили, что в Россию возвращается танцевальная музыка, она трансформируется и вытесняет дип-хаус, от которого уже все устали.
