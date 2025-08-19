Также исполнительница поделилась, что в ближайшее время хочет выпустить фиты с молодыми артистами, а также отметила, что пользуется у них авторитетом и часто получает запросы на совет.

«Да, конечно, просят фиты, предлагают, чтобы я послушала их демки. Я рада, что на меня подписано огромное количество молодых исполнителей, которые сейчас появляются. Ты заходишь и думаешь: «Вау! Какой крутой!», потом смотришь, а он на меня подписан. Я думаю, это тоже показатель того, что и они ориентируются на нашу музыку. И сейчас с несколькими молодыми исполнителями я думаю делать фит», - подытожила она.

Группа IOWA была основана в 2009 году в белорусском городе Могилев. Изначально музыканты играли альтернативный рок с элементами хард-рока, однако затем перешли в жанр поп-рок и поп. В 2010 году после нескольких концертов в Санкт-Петербурге группа решила переехать в этот город, где участники живут по сей день.

